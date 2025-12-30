هيبت الحلبوسي رئيساً جديداً للبرلمان العراقي

ابوظبي - سيف اليزيد - هدى جاسم (بغداد)

انتخب مجلس النواب «البرلمان» العراقي الجديد، مرشح «المجلس السياسي الوطني» النائب عن حزب «تقدم»، هيبت الحلبوسي، رئيساً جديداً له بدورته السادسة، في جلسته النيابية الأولى.

وجاء انتخاب الحلبوسي في الجلسة التي عقدها المجلس أمس، بعد اكتمال النصاب القانوني، برئاسة أكبر الأعضاء سناً، النائب عامر الفايز، وبعد أداء اليمين الدستورية للنواب في الدورة الجديدة.

وتنافس الحلبوسي مع مرشحين اثنين آخرين، هما: النائبان عامر عبد الجبار، وسالم العيساوي، وذلك بعد انسحاب منافسه الأبرز، رئيس «تحالف العزم» مثنى السامرائي، الذي أعلن في بداية الجلسة سحب ترشيحه ودعم الحلبوسي للمنصب.

وحصد الحلبوسي 208 أصوات، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب منافسيه العيساوي، الذي حصد 66 صوتاً، ثم المرشح عبد الجبار الذي نال تسعة أصوات، فيما أعتبرت 26 بطاقة انتخابية «أصواتاً باطلة».

ويعد انتخاب الحلبوسي، من الجلسة الأولى من دون تأخير، منجزاً مهماً للبرلمان العراقي، بعد أن أخفق في أكثر من دورة سابقة بحسم هذا الملف من الجلسة الأولى، ما اضطره لتمديد الجلسة لأيام متعددة، إلى حين التوافق على مرشح يحسم كرسي الرئاسة.