جناح الباحة في «واحة الأمن »يقدم «الخبزة المقناة» رمزا للكرم والضيافة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك جناح منطقة الباحة ضمن «واحة الأمن» في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، مقدما أحد أبرز عناصر الموروث الغذائي للمنطقة، وهي «الخبزة المقناة»، التي تجسد معاني الكرم وحفاوة الاستقبال المتأصلة في الثقافة المحلية.

ويأتي اختيار هيئة فنون الطهي «الخبزة المقناة» بوصفها طبقا رئيسا للمنطقة، وتأكيدا على قيمتها التراثية والتقليدية، حيث ارتبطت بالمناسبات الاجتماعية ومظاهر الضيافة.

وتحضر من دقيق البر (القمح)، وتخبز على صاج أو حجر ساخن حتى تنضج، ثم تقدم عادة مع السمن البلدي والعسل أو المرق، ما يمنحها نكهة غنية ومذاقا أصيلا، مرتبطا بذاكرة البيوت القديمة والمجالس التراثية.

ويهدف جناح الباحة من خلال هذه المشاركة إلى إبراز الهوية الثقافية والغذائية للمنطقة، وتعريف زوار المهرجان بعناصر الموروث الشعبي ودوره في تعزيز التراث الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على تنوّع مناطق المملكة وغناها بالموروثات الأصيلة.

وشهد الجناح إقبالا لافتا من الزوار، الذين عبروا عن إعجابهم بتجربة «خبز المقناة»، في مشهد يعكس تكامل الثقافة والأمن والتراث ضمن أحد أبرز المهرجانات الوطنية في المملكة.