قوات الأمن الباكستانية تعلن مقتل 12 مسلحاً

ابوظبي - سيف اليزيد - إسلام أباد (وكالات)

أعلنت قوات الأمن الباكستانية مقتل 12 مسلحاً في عمليتين نفذتهما في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان» المحاذيَين لأفغانستان.

وذكرت وسائل إعلام باكستانية، أمس، أن قوات الأمن شنت عمليتين منفصلتين ضد مسلحين في منطقتي «كاراك» بإقليم «خيبر بختونخوا»، و«كلات» بإقليم «بلوشستان»، استناداً إلى معلومات أمنية.

وأوضحت أن قوات الأمن قتلت خلال الاشتباكات 8 مسلحين في «كاراك» و4 آخرين في «كلات»، مشيرةً إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر خلال العمليتين.

وتشهد باكستان هجمات مسلحة متكررة، لا سيما في إقليمي «خيبر بختونخوا» و«بلوشستان».