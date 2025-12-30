شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد السعودي للهجن يعلن تفاصيل مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاتحاد السعودي للهجن، تفاصيل البرنامج الزمني لمهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن 2026، والمقرر إقامته على أرض ميدان الجنادرية التاريخي لسباقات الهجن في الرياض، ابتداء من 23 من يناير المقبل، ولمدة 10 أيام وبمجموع 225 شوطا و 20 كأسا، وبجوائز مالية تتجاوز 70 مليون ريال.

وتشهد النسخة الثالثة من المهرجان مشاركة المطايا المعتمدة لمسافة إجمالية تبلغ 1250 كلم، إذ تخصص اليومان الأول والثاني لفئة «الحقايق»، الفئة العمرية الأصغر، التي تخوض 64 شوطا بمجموع مسافات يصل إلى 256 كم مسافة كل شوط 4 كلم، ويقام في اليومين الثالث والرابع سباقات فئة «اللقايا»، التي تخوض 54 شوطا بمجموع مسافات يبلغ 270 كلم مسافة كل شوط 5 كلم.

وفي اليومين الخامس والسادس تقام منافسات فئة «الجذاع» التي تخوض 51 شوطا بمجموع مسافات يصل إلى 306 كلم مسافة 6 كلم لكل شوط، وتخصص منافسات اليومين السابع والثامن لفئة «الثنايا»، التي تخوض 32 شوطا بمجموع مسافات يبلغ 256 كلم مسافة كل شوط 8 كلم.

وتختتم منافسات المهرجان في اليومين الأخيرين بفئة «الحيل والزمول»، الفئة الأكبر والأقوى، التي تخوض 24 شوطا بمجموع مسافات يصل إلى 192 كلم مسافة كل شوط 8 كلم.

ويتضمن برنامج المهرجان في يومه الخامس، إقامة سباق الهجانة للرجال والسيدات، بواقع 3 أشواط للرجال مسافة كل شوط 5 كلم، وشوطين للسيدات مسافة كل شوط 2 كلم.

وقد أقيمت النسخة الأولى من المهرجان في 2024، وشهدت مشاركة 2087 مالك هجن بعدد 6869 مطية من 13 دولة، فيما شهدت النسخة الثانية عام 2025 مشاركة 2112 مالكا بعدد 7300 مطية من 16 دولة.

ويحظى قطاع الهجن، بدعم كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -، للإسهام في تطوير هذه الرياضة التاريخية، والحفاظ على مكانتها بصفتها تراثا ثقافيا ورياضيا مهما للأجيال القادمة، إذ يأتي هذا الدعم ليرسّخ حضور سباقات الهجن بوصفها إحدى الركائز الرياضية الوطنية التي تمضي بها المملكة بخطى واثقة نحو الريادة العالمية، معززة بذلك مكانة التراث السعودي في المحافل الدولية.