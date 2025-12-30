«الحوثي» تقر بانهيار صحي بمناطق سيطرتها

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

أقرت جماعة «الحوثي» بتفشٍّ واسع للأمراض السارية في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، في وقت تواصل فيه سياسات الاختطاف والتضييق على العاملين الصحيين والإنسانيين الأمميين، إلى جانب نهب الأدوية وتعطيل المراكز الصحية الحكومية المجانية بصورة ممنهجة، لصالح مراكز تابعة لها تعمل بنظام مدفوع.

ورغم اعتراف وزارة الصحة التابعة لجماعة الحوثي بإصابة أكثر من 13 مليون شخص بالأمراض السارية منذ عام 2024، وبوجود نقص حاد في الأدوية والتمويل، تواصل الجماعة الانتهاكات ذاتها التي فاقمت الأزمة، بما في ذلك رفضها إطلاق سراح العاملين الأمميين، وسط تحذيرات أممية من أن هذه الاختطافات تسببت في تعطيل تدفق المساعدات الإنسانية.

وفيما حذرت مصادر صحية من عودة الأمراض السارية بطفرات جديدة، أكدت أن نحو 400 ألف طفل يواجهون خطر الموت جوعاً نتيجة توقف البرامج التغذوية، في ظل استخدام الحوثي للمعاناة الإنسانية كورقة ابتزاز للمجتمع الدولي.