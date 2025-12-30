تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 30-12-2025

تقدم سعر البتكوين (BTCUSD) ارتفاعاً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 87,000$، ما أكسبه زخماً إيجابياً تضاعف مع تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر، مع بدء توارد الإشارات الإيجابية منها، ليحاول السعر بتحركاته الأخيرة التخلص من الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50، ما يدعم فرص تمديد مكاسب السعر على المدى القريب.