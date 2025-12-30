الاقتصاد

ريبل (XRPUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 30-12-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • ريبل (XRPUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 30-12-2025 1/2
  • ريبل (XRPUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 30-12-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ريبل (XRPUSD) وسط توقعات سلبية – تحليل – 30-12-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-12-30 12:37PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر سهم شركة أمازون AMAZON.COM, INC (AMZN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الصعود من جديد، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد وتداولاته بمحاذاة خط ميل على المدى القصير داعم لهذا المسار، كما يستفيد السهم من الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

 

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 226.30$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 242.50$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا