من هو فرهاد الأتروشي الذي انتخب نائباً ثانياً لرئيس البرلمان

بغداد - ياسين صفوان - بدأ مسيرته المهنية في المجال الأكاديمي، إذ عمل أستاذًا جامعيًا في جامعة دهوك، قبل أن يتفرغ للعمل السياسي. وهو عضو في الحزب الديمقراطي الكردستاني.دخل الأتروشي مجلس النواب خلال الفترة من 2010 إلى 2014، حيث شغل لاحقًا عضوية اللجنة القانونية النيابية. كما تولّى منصب محافظ دهوك بين عامي 2014 و2020، وهي مرحلة شهدت نشاطًا إداريًا وخدميًا في المحافظة.

ويشغل حاليًا منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مواصلًا حضوره في العمل التشريعي والسياسي على المستوى الوطني.