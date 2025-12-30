انخفاض طفيف للإيثريوم بفعل عمليات إعادة تشكيل المحافظ المالية

انخفضت أسعار المعادن النفيسة في الأغلب خلال تداولات اليوم الإثنين وسط موجة بيع حادة لجني الأرباح مع غياب المحفزات الاقتصادية.

ولا يزال المستثمرون يرجحون توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيقدم على مزيد من خفض أسعار الفائدة في عام 2026 بعد خفضه الأخير هذا العام.

وعادة ما تدعم توقعات انخفاض أسعار الفائدة الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك الأسهم والعملات المشفّرة، من خلال تقليص جاذبية الاحتفاظ بالنقد والاستثمارات ذات العائد الثابت، وتشجيع تدفقات الأموال نحو بدائل ذات عائد أعلى.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار بحلول الساعة 20:38 بتوقيت جرينتش عند مستوى 98.05 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.1 نقطة وأقل مستوى عند 97.9 نقطة.

وعلى صعيد التعاملات، هبطت العقود الفورية للذهب في تمام الساعة 20:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 4.6% إلى 4345.7 دولار للأوقية.

وهبط البلاتين بنسبة 14.5% إلى 2,096.53 دولار للأونصة بعد أن لامس مستوى قياسيًا بلغ 2,478.50 دولار في وقت سابق من الجلسة. كما فقدت الفضة 9.5% من قيمتها لتسجل 71.66 دولار للأونصة، متراجعة هي الأخرى من أعلى مستوى قياسي لها عند 83.62 دولار الذي سجلته في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض البلاديوم في المعاملات الفورية بنسبة 15.9% ليصل إلى 1,617.47 دولار للأونصة.