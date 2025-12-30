أمم إفريقيا: مالي تبلغ ثمن النهائي بثلاثة تعادلات

الرياص - اسماء السيد - الدار البيضاء (المغرب) : بلغت مالي الدور ثمن النهائي للمرة الرابعة تواليا في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، على الرغم من تعادلها الثالث، وهذه المرة مع جزر القمر سلبا، الإثنين ضمن منافسات الجولة الثالثة في المجموعة الأولى التي تصدرتها المغرب.

وحلّت مالي في المركز الثاني على الرغم من عدم تحقيقها أي فوز، بعد ثلاثة تعادلات، بفارق نقطة عن جزر القمر ومثلها عن زامبيا التي خسرت أمام المغرب 0 3 المتصدر بسبع نقاط.

وكانت مالي، وصيفة 1972 وصاحبة المركز الثالث في 2012 و2013، بحاجة إلى التعادل للتأهل إلى ثمن النهائي شرط عدم فوز زامبيا، في حين احتاجت جزر القمر إلى الفوز وخسارة زامبيا لضمان وصافة المجموعة.

ومالت الأفضلية لمالي في المباراة من دون تشكيل خطورة كبيرة، فكانت أفضل فرصها في التسجيل في الشوط الأول عبر مامادو سانغاري بتسديدة من على حافة المنطقة إلى جانب القائم الأيمن (13)، وتصويبة من كاموري دومبيا تصدى لها الحارس يانيك باندور (15)، بالإضافة إلى محاولة من إيف بيسوما ردّها باندور (41).

في المقابل، لم يسدد لاعبو جزر القمر على المرمى سوى مرة واحدة، عبر ألفردو بن نبوهان بتسديدة تصدى لها الحارس جيغي ديارا (66).