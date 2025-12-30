عقود الذرة تغلق على انخفاض رغم بيانات الصادرات القوية في عام 2025

انخفضت أسعار الذرة خلال تداولات اليوم الإثنين في بورصة شيكاغو التجارية للسلع على الرغم من بيانات حكومية كشفت عن قوة الصادرات الأمريكية في العام الجاري.

وأظهرت بيانات وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) أن عمليات فحص صادرات الذرة تسير بوتيرة أسرع من نفس الفترة في العام الماضي، على الرغم من تباطؤ الحركة قليلًا بسبب عطلة عيد الميلاد، إذ تركت المبيعات التي تمت في وقت سابق من الموسم موانئ الشحن.

أما عمليات فحص صادرات القمح فقد أظهرت انخفاضات أسبوعية وسنوية، لكنها لا تزال تتفوق على مستويات الموسم التسويقي السابق. في المقابل، كانت عمليات فحص فول الصويا أقل من نصف ما كانت عليه في العام الماضي، وهو ما يعكس ضعف الطلب من الصين خلال الأشهر الماضية.

بدء الموسم التسويقي 2025/26

القمح: بدأ في 1 يونيو 2025.

الذرة، فول الصويا، والسورغم: بدأ في 1 سبتمبر 2025.



ومن المقرر صدور تقرير وزارة الزراعة الأمريكي حول العرض والطلب التالي في 12 يناير 2026.

تفاصيل الفحوصات الأسبوعية

القمح: بلغت كمية الفحص 302,096 طنًا، بانخفاض 333,530 طنًا عن الأسبوع المنتهي في 18 ديسمبر، و37,396 طنًا عن نفس الأسبوع من 2024. وكانت الوجهات الرئيسية هي بنغلاديش وتايلاند. وبحلول النصف الثاني من الموسم التسويقي 2025/26، بلغت الفحوصات 15,063,945 طنًا مقارنة بـ 12,345,173 طنًا في 2024/25.

الذرة: بلغت كمية الفحص 1,301,211 طنًا، بانخفاض 446,161 طنًا عن الأسبوع السابق، لكنها أعلى 393,646 طنًا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكانت الوجهات الرئيسية المكسيك وكولومبيا. في الربع الثاني من الموسم، بلغت فحوصات الذرة 25,571,609 طنًا مقابل 15,388,976 طنًا في نفس الفترة من العام الماضي.

فول الصويا: بلغت كمية الفحص 750,312 طنًا، بانخفاض 179,053 طنًا عن الأسبوع السابق و893,380 طنًا عن نفس الفترة من العام الماضي. وكانت الوجهات الرئيسية الصين ومصر. حتى الآن في الموسم التسويقي الحالي، بلغت فحوصات فول الصويا 15,396,334 طنًا مقارنة بـ 28,671,623 طنًا في العام الماضي.



تشير البيانات إلى نمو قوي في صادرات الذرة والقمح خلال الموسم التسويقي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مدعومًا بالطلب الخارجي المستمر، بينما يعاني فول الصويا من ضعف الطلب، خصوصًا من الصين، مما يحد من سرعة شحناته.

الذرة

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم مارس آذار في نهاية الجلسة بنسبة 1.7% إلى 4.42 دولار للبوشل.

الصويا

وتراجعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس آذار بنسبة 0.8% إلى 10.63 دولار للبوشل.

القمح

وهبطت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم مارس آذار بنسبة 1.2% إلى 5.13 دولار للبوشل.