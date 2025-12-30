الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 30 ديسمبر 2025 05:16 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةوزارة الموارد البشرية: الاعلان عن ايقاف الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفدين 1447

وزارة الموارد البشرية الاعلان عن ايقاف الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفدين 1447 في المملكة العربية السعودية نتعرف على أسبابه بشكل تفصيلي من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يرغب الكثير من المستفيدين في التعرف على أسباب إيقاف دعم الضمان الاجتماعي الخاص بهم.

الاعلان عن ايقاف الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفدين 1447

نتعرف من خلال ما يلي على حالات إيقاف الضمان الاجتماعي المطور في المملكة العربية السعودية بشكل مفصل:

في حال قدم المستفيد من الضمان الاجتماعي معلومات غير صحيحة عن حالته الشخصية، فهذا يؤدي إلى إيقاف صرف المعاش له.

في حال عدم الاستمرار في تحديث البيانات من قبل مستفيدي الضمان الاجتماعي.

في حالة عدم محاولة المستفيد لتحسين الحالة المالية له.

إذا اعتمد المستفيد من الضمان على الدعم.

في حال عدم حضور البرامج التدريبية في المملكة العربية السعودية والتي يقدمها برنامج الضمان الاجتماعي.

في حال عدم تطوير الذات من قبل المستفيد.

في حال عدم توافر شروط التقديم الموضوعة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

ما هي خطوات الاستعلام عن إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

في إطار التعرف على الاعلان عن ايقاف الضمان الاجتماعي المطور لبعض المستفدين 1447 في المملكة العربية السعودية، نتعرف من خلال ما يلي على كافة خطوات الاستعلام عن إيقاف معاش الضمان الاجتماعي بشكل مفصل:

قم بالدخول بشكل مباشر إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التابع إلى الضمان الاجتماعي المطور “من هنا“. قم بعدها بكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة به. افتح بعد ذلك الأهلية من خلال القائمة الرئيسية في الموقع الرسمي التابع للوزارة. اضغط على أهلية الضمان الاجتماعي في المملكة العربية السعودية. سيتم حينها عرض سبب إيقاف معاش الضمان الاجتماعي في أراضي المملكة العربية السعودية.

ما هي أسباب عدم صرف زيادة الضمان الاجتماعي 20%

من الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية قد صرحت بأن معاش الضمان الاجتماعي سوف يصرف بزيادة 20%.

جاء هذا ضمن قرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولكن بالرغم من الإعلان عن صرف تلك الزيادة المستحقة ولكن هناك بعض الفئات المستبعدة التي لا تستفيد منها، كما أن بعض المستفيدين قد لاحظوا أن معاش الضمان الاجتماعي الجديد لم ينزل بزيادة لهم.

ومن الجدير بالذكر أنهم من الفئات التي لم تقوم بتحديث البيانات في الحساب الخاص بهم على الضمان الاجتماعي، أو يمكن أن يكون السبب في ذلك هو البيانات غير الصحيحة التي تم إدخالها بالخطأ من قبل المستفيدين، ولذلك فلا بد من إجراء تحديث للبيانات والعمل على تصحيح الأخطاء كذلك حتى لا يتم إيقاف حساب المستفيد لمعاش الضمان الاجتماعي والحصول على زيادة الضمان الاجتماعي المقررة.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن الحالات التي يتم إيقاف الدعم لها، حيث إن هذا الأمر يشغل بال العديد من الأشخاص في السعودية من مستفيدي دعم الضمان الاجتماعي.