طريقة معرفة رصيد اكتساب 1447 اكتساب العثيم معرفة الرصيد

ما هي طريقة معرفة رصيد اكتساب؟ وما هي طريقة استخدام بطاقة اكتساب العثيم؟ حيث إن أسواق العثيم تعمل على تعزيز العلاقة بينهم وبين عملائهم، وتعبيرًا عن امتنانهم وفروا ما يُعرف ببطاقة اكتساب العثيم، وتُتيح للعملاء خصم وعروض خاصة على بعض منتجات العثيم؛ لهذا من خلال موقع لحظات نيوز سنعرض كيفية استعمال بطاقة اكتساب العثيم.

طريقة معرفة رصيد اكتساب

يستطيع كافة حاملي بطاقة اكتساب العثيم معرفة رصيد اكتساب الذي يمتلكونه، وذلك عن طريق الاتصال بالرقم الموحد لاكتساب 0508863658، أو من خلال إرسال *202 رقم بطاقة اكتساب للرقم الموحد التفاعلي، ويُذكر عدم إمكانية العميل من إرجاع أي رصيد نقدي من المبالغ بعد انتهاء مدة الصلاحية 36 شهرًا.

ما هي طريقة استخدام بطاقة اكتساب العثيم

في إطار الحديث حول طريقة معرفة رصيد اكتساب، فمن الجدير بالذكر توضيح كيفية استعمال بطاقة اكتساب العثيم، وهذا يتمثل فيما يلي:

استخدام البطاقات قبل أن يتم القيام بإصدار الفاتورة.

يقوم العميل بالتركيز أن القيام بإضافة الأرصدة النقدية أو فرصة الحصول على جميع الخصومات.

التركيز على القيام بصرف الأرصدة المكتسبة، فهذا يحتاج إلى وجود البطاقة مع الفرج.

إظهار كود البطاقة الرقمي عن طريق تطبيق اكتساب أو موقع اكتساب الرسمي أو عبر محفظة آبل باي.

استخدام البطاقة من أجل الاستفادة من جميع أصناف الخصومات والعروض المُتاحة.

عملاء الخصم الخاص بطاقة اكتساب العثيم

توجد مجموعة من عملاء الخصم الخاص ببطاقة اكتساب العثيم، وجاء هؤلاء العملاء على النحو التالي:

النساء الأرامل والمطلقات.

الأيتام.

أصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة.

بعض المؤسسات، والقطاعات العامة والخاصة والخيرية.

أبناء شهداء الواجب الوطني وأقاربهم.

ميزة بطاقة اكتساب الجديدة

تتمتع بطاقة اكتساب العثيم بعدد من المزايا، وتأتي ميزة البطاقة على النحو الآتي:

استعلام البطاقة بشكل فوري من خلال نقطة البيع.

تمنح حاملها امتيازات وعروض خاصة ومميزة.

تتمتع البطاقة بالأمان والعملية في الاستخدام.

تمتلك بطاقات اكتساب عملاء للخصم الخاص.

تحتوي البطاقة على رصيد نقدي بدل النقاط.

يُعد برنامج اكتساب أحد أبرز برامج التوفير والادخار، وتتميز به أسواق عبد الله العثيم في أنحاء المملكة العربية السعودية، والغرض منه تحقيق الرضا والولاء لدى العملاء، ويوفر البرنامج استفادة من مجموعة كبيرة من المميزات.