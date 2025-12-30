انت الان تتابع خبر انتهاء عملية التصويت لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب.. وبدء العد والفرز والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الدائرة في بيان مقتضب، ورد لـ الخليج 365، أن "عملية التصويت لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب انتهت، وبدأت عملية العدّ والفرز".



وفي وقت سابق، أعلن مجلس النواب، بدء الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس البرلمان، فيما أشار الى بدء عملية الاقتراع.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "الجولة الثالثة لانتخاب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بدأت"، فيما اشارت الى ان "النائب شاخوان عبدالله المرشح لمنصب نائب الثاني لرئيس المجلس سحب ترشيحه للمنصب، فيما افتتح رئيس السن باب الترشيح لمنصب نائب الرئيس المجلس".

وتابعت، أن "النائب فرهاد الأتروشي رشح نفسه إلى منصب نائب رئيس المجلس"، مبينة أنه ""بدأت ايضاً عملية الاقتراع لانتخاب نائب رئيس مجلس النواب".