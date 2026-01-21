تابع الان خبر معرض عمارة المسجد النبوي يُثري تجربة زوار المسجد النبوي بتجارب تفاعلية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يقدّم معرض عمارة المسجد النبوي تجربة ثقافية ومعرفية متكاملة لزوار المسجد النبوي الشريف، تُمكّنهم من التعرّف على تاريخ عمارة المسجد، ومراحل تطويره وتوسعته، وأبرز مكوناته المعمارية والهندسية، منذ تأسيسه في العهد النبوي وحتى العصر الحديث، بما يعزز ارتباط الزائرين الديني والتاريخي بثاني الحرمين الشريفين.

ويهدف المعرض، الذي تشرف على تشغيله الهيئة العامة للعناية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، إلى إبراز المكانة الدينية والتاريخية للمسجد النبوي، وتسليط الضوء على الجهود المتعاقبة في عمارته والعناية به، إلى جانب توثيق إرثه المعماري بأسلوب حديث يُثري تجربة الزائر معرفيًا وثقافيًا.

ويقع المعرض جنوب المسجد النبوي على مساحة تبلغ نحو (2200) متر مربع، ويضم عددًا من الأقسام التفاعلية التي تستعرض تطور عمارة المسجد عبر العصور، من خلال مجسمات تاريخية ونماذج مصغرة تُجسّد شكل المسجد في عهد النبي محمد ﷺ، ثم في عهد الخلفاء الراشدين، والعصور الإسلامية المختلفة، وصولًا إلى التوسعات التي شهدها خلال العهد السعودي.

ويستعرض المعرض تفاصيل دقيقة حول مراحل بناء المسجد النبوي وتوسعاته المتعاقبة، مبرزًا خصائصه المعمارية الفريدة، والعناصر الفنية الإسلامية التي تميّزه، إلى جانب عرض صور تاريخية نادرة، ومخططات هندسية توثّق تطور المسجد ومعالمه الرئيسة، مثل المنبر والمحراب والقباب والمنارات والمظلات.

كما يضم المعرض مقتنيات أثرية ثمينة وقطعًا نادرة، من بينها أجزاء تاريخية من المنبر النبوي، وأدوات بناء قديمة، ومقتنيات تعود إلى مراحل مبكرة من عمارة المسجد، بما يعكس عمق الإرث الحضاري للمسجد النبوي الشريف.

ويعتمد المعرض على تقنيات حديثة، تشمل شاشات عرض تفاعلية ووسائط رقمية، تُسهم في تعزيز فهم الزوار لمحتواه، وتقديم تجربة شاملة تجمع بين المعرفة والتاريخ والتقنية، بما يُرسّخ الارتباط الروحي والثقافي بالمسجد النبوي.