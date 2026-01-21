تابع الان خبر السعودية تتصدر عربيًا وثانيًا عالميًا في المساعدات الإنسانية لعام 2025 حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ مكانتها الريادية في العمل الإنساني، بعد أن تصدّرت المرتبة الأولى عربيًا، وجاءت في المركز الثاني عالميًا في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية خلال عام 2025م، وفق ما أكدته الندوة العالمية للشباب الإسلامي، في إنجاز يعكس التزام المملكة الراسخ بدورها الإنساني على المستوى الدولي.

وأوضحت الندوة أن هذا التصنيف المتقدم يُجسد الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والدعم غير المحدود الذي توليه للعمل الإغاثي والإنساني، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعوب المتضررة، وتعزيز التضامن الإنساني عالميًا.

ونوّهت بالعطاء السخي الذي يقدمه الشعب السعودي، وما يتحلى به من قيم أصيلة في التراحم والتكافل والتضامن، مشيرة إلى أن هذه القيم شكّلت ركيزة أساسية في استمرار المبادرات الإنسانية للمملكة في مختلف مناطق العالم.

وبيّنت أن المملكة حققت هذا التقدم وفق بيانات منصة التتبع المالي التابعة للأمم المتحدة (FTS)، حيث جاءت في المرتبة الأولى بين الدول المانحة للمساعدات الإنسانية المقدمة للجمهورية اليمنية بنسبة بلغت (49.3%) من إجمالي المساعدات، كما حلّت في المركز الثاني بين الدول المانحة للمساعدات المقدمة للجمهورية العربية السورية.

وأضافت أن المملكة سجّلت كذلك المرتبة الثانية في تقديم المساعدات الإنمائية بحسب التقرير الصادر حديثًا لعام 2024م للدول المانحة غير الأعضاء، والمرتبة العاشرة عالميًا بين الدول المانحة الأعضاء وغير الأعضاء بإجمالي (48) دولة، من حيث حجم المساعدات الإنمائية المقدمة.