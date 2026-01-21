اخبار السعوديه

مشاركة سعودية فاعلة في مؤتمر الشؤون الإسلامية بالقاهرة

بيروت - نادين الأحمد - تؤكد مشاركة المملكة العربية ، ممثلةً بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، حضورها الفاعل في مؤتمر الشؤون الإسلامية، من خلال مشاركتها في أعمال المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذي انطلقت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة بتنظيم وزارة الأوقاف المصرية، وبرعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر حتى 20 يناير الجاري، تحت عنوان: «المهن في الإسلام: أخلاقياتها وأثرها ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي».

وترأس وفد المملكة المشارك المدير العام للشؤون المالية بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سلطان بن إبراهيم المزروع، نيابةً عن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، في إطار حرص الوزارة على التواجد المؤثر في المحافل العلمية والفكرية الدولية، ودعم الحوار الرصين الذي يعالج القضايا المعاصرة من منظور إسلامي متوازن.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لدور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في الإسهام الفاعل بالمؤتمرات والملتقيات الدولية، ومواكبة التحولات الفكرية والتقنية المتسارعة، بما يعزز نشر منهج الوسطية والاعتدال، ويرسّخ القيم الأخلاقية المستمدة من الشريعة الإسلامية، خاصة في ظل تحديات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

ويشهد المؤتمر حضور نخبة من أصحاب المعالي الوزراء، والمفتين، والمفكرين، والباحثين من مختلف دول العالم، لمناقشة أخلاقيات المهن في الإسلام، وبيان أثرها في بناء الإنسان والمجتمع، واستشراف مستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم رؤية إسلامية معاصرة تجمع بين الثوابت الشرعية ومتطلبات العصر.

