قصة شيماء أبو غانم.. عائلتها اليمنية حاولت سحقها والقانون الأميركي أنصفها

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من نيويورك: شيماء خالد أبو غانم يمنية الأصل وتحمل الجنسية الأميركية، والدها خالد أبو غانم مواطن أميركي من أصل يمني تم الحكم عليه بالسجن 17 عاماً، قبل يومين، وذلك بعد محاكمته في الولايات المتحدة في قضية تتعلق بخطفه ابنته شيماء، ونقلها من أميركا إلى اليمن ومحاولة إجبارها على الزواج القسري في اليمن مقابل 500 ألف دولار يحصل عليها الأب من الشخص الذي تم الاتفاق معه على الزواج بها، حيث كانت الفتاة ترغب في الزواج من شاب مكسيكي.

وحظيت القضية باهتمام كبير من جانب الرأي العام الأميركي، وخاصة الجنسيات التي تتمتع بأصول يمنية وعربية، وحظيت باهتمام قانوني ملفت وفقاً لأعلى المستويات.