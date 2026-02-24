شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتخلى عن ذروة 4 أسابيع بسبب جني الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يستأنف مكاسبه في سوق الصرف الأجنبي

•الأسواق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء للمرة الأولى خلال الخمسة أيام الأخيرة ،لتتخلى عن أعلى مستوى في أربعة أسابيع المسجل في وقت سابق من التعاملات الأسيوية ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح ،بالإضافة إلى ضغط ارتفاع الدولار الأمريكي.



مع تراجع احتمالات قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في مارس المقبل، تنتظر الأسواق ظهور المزيد من الأدلة حول مسار السياسة النقدية الأمريكية على مدار هذا العام.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.6% إلى (5,145.37$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,227.80$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,249.88$) الأعلى منذ 30 يناير الماضي.



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين،حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 2.4% ،في رابع مكسب يومي على التوالي ، بسبب رسوم ترامب الجمركية.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.2% ،ليستأنف مكاسبه التي توقفت على مدار الجلستين السابقتين ،عاكساً صعود مستويات العملة الأمريكية مرة أخرى مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.



وكما نعلم أن صعود مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أقل جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.



يأتي هذا الصعود وسط تقييم المستثمرين لتداعيات تجدد الاضطرابات المتعلقة بنظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على التجارة العالمية.



حذر الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخرًا مع الولايات المتحدة بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، قائلاً إنه في حال فعلت ذلك، سيفرض عليها رسومًا جمركية أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.



الفائدة الأمريكية

•صرّح محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، بأنه منفتح على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع مارس ، إذا أشارت بيانات الوظائف لشهر فبراير إلى أن سوق العمل قد "استقرّ" بعد أدائه الضعيف في عام 2025.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 95% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 5%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": من الواضح أننا شهدنا ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الذهب أمس. نشهد الآن فترة استقرار نسبي، وأعتقد أنه من اللافت للنظر أننا لا نرى حالة الذعر التي حدثت في وول ستريت تمتد إلى الأسواق الآسيوية.



وأضاف سبيفاك: أن ارتفاع قيمة الدولار وجني الأرباح من قبل المستثمرين كانا السبب وراء انخفاض أسعار الذهب.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،ارتفعت يوم الاثنين بنحو 7.72 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,086.47 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 30 يناير الماضي.



نظرة فنية

سعر الذهب في هدنة لالتقاط الأنفاس - توقعات اليوم – 24-02-2026