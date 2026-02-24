شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يتراجع وسط اضطرابات جمركية متجددة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار في تداولات الثلاثاء مع إعادة فتح الأسواق الآسيوية، في وقت يقيّم فيه المستثمرون بيئة تجارية شديدة الضبابية، بينما تعرض الين الياباني لضغوط بعد تقارير أفادت بتدخل سياسي محتمل في مسار السياسة النقدية.

ضغوط على الين بعد تقارير عن موقف رئيسة الوزراء

انخفض الين بنسبة 0.83% إلى 155.93 ينًا مقابل الدولار، مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، وذلك بعد تقرير لصحيفة Mainichi Daily ذكر أن رئيسة الوزراء اليابانية Sanae Takaichi أبلغت محافظ Bank of Japan Kazuo Ueda الأسبوع الماضي تحفظاتها بشأن المضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة.

وأدى التقرير كذلك إلى تراجع عوائد السندات الحكومية اليابانية، ما أضاف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد السياسي والنقدي في اليابان، في وقت يكافح فيه البنك المركزي ضعف العملة الذي رفع تكاليف واردات الوقود والمواد الغذائية على الأسر اليابانية.

وقبل صدور التقرير، كانت غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت آراءهم وكالة رويترز تتوقع رفع سعر الفائدة إلى 1% بحلول نهاية يونيو، فيما كانت الأسواق تسعر احتمالًا يقارب 70% لرفع الفائدة بحلول أبريل.

وقال كينيث برو، رئيس أبحاث الشركات وأسواق الصرف وأسعار الفائدة في بنك Societe Generale: "هذا التطور يختبر الرأي القائل بأن الين بدأ يستعيد عافيته".

وأضاف: "إذا كانت الحكومة تضغط على البنك المركزي، فإن الشكوك تعود مجددًا بشأن استقلاليته".

وأكدت تاكاييتشي أمام البرلمان أن لضعف العملة جوانب إيجابية وأخرى سلبية.

كما زادت القيود الصينية على الصادرات إلى شركات يابانية من الضغوط على العملة، حيث تراجع الين بنسبة 0.8% إلى 183.75 ينًا مقابل اليورو.

تدخلات أمريكية محتملة لدعم العملة اليابانية

ظل الين أيضًا تحت أنظار السلطات الأمريكية. وذكرت صحيفة Nikkei أن Federal Reserve Bank of New York، نيابة عن وزارة الخزانة الأمريكية، قادت الشهر الماضي ما يُعرف بعمليات "فحص الأسعار" لدعم العملة اليابانية دون طلب رسمي من طوكيو.

وقال برو: "هذا يشير إلى أن اليابان ليست قلقة بشكل مفرط بشأن الين، رغم تدخلاتها اللفظية لإبطاء وتيرة تراجعه".

بيئة تجارية غير مستقرة

يأتي ذلك في وقت يواجه فيه المستثمرون حالة من عدم اليقين التجاري.

فقد قضت Supreme Court of the United States يوم الجمعة بأن استخدام الرئيس الأمريكي Donald Trump لقانون الطوارئ لعام 1977 لفرض رسوم جمركية تجاوز صلاحياته. غير أن ترامب لجأ إلى قانون مختلف وفرض رسومًا جديدة على جميع الواردات بعد ساعات.

ودخلت تعريفة أولية بنسبة 10% حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الثلاثاء بدقيقة واحدة، وفق إشعار من الجمارك، بينما لا يزال موعد تطبيق الزيادة التي تعهد بها ترامب إلى 15% غير واضح. وحتى الآن، وقع الرئيس أمرًا تنفيذيًا يخص نسبة الـ10% فقط.

كما حذر ترامب الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية الأخيرة بعد إبطال المحكمة العليا للرسوم الطارئة.

وقال راي أتريل، رئيس استراتيجية العملات في National Australia Bank، في بودكاست للبنك: "عدنا الآن إلى بيئة شديدة الضبابية".



وأضاف: "حالة عدم اليقين تتعلق بشكل المشهد التجاري المستقبلي، في وقت كانت فيه معظم الدول قد وقعت اتفاقيات أو كانت على وشك توقيعها".

مخاوف إضافية: الذكاء الاصطناعي والتوترات الجيوسياسية

تتزامن هذه التطورات مع تصاعد الشكوك في الأسواق المالية بشأن استدامة الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مخاوف صانعي السياسات في Federal Reserve من استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

كما يراقب المتداولون تصاعد التوترات الجيوسياسية، إذ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية سحب الموظفين الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأمريكية في بيروت، وسط مخاوف متزايدة من خطر اندلاع صراع عسكري مع إيران.

أداء العملات الرئيسية

استقر اليورو عند 1.1785 دولار

لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني عند 1.3487 دولار



وقرر البرلمان الأوروبي يوم الاثنين تأجيل التصويت على اتفاق التجارة بين European Union والولايات المتحدة بسبب ضريبة الاستيراد الجديدة.

في المقابل، سجل اليوان الصيني أعلى مستوى له مقابل الدولار في نحو ثلاث سنوات، مدعومًا بتوقعات بأن نظام الرسوم الجديد قد يؤدي إلى خفض الضرائب على الصادرات الصينية.

إذا رغبت، يمكنني إعداد تحليل أعمق لتأثير الرسوم الأمريكية على أسواق العملات أو ربط التطورات التجارية بالتوترات الجيوسياسية الحالية.