شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-01-21 11:18AM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أعاد السعر اختبار مستوى المقاومة المحوري 90,000$، وتمكن بذلك تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أجبر السعر على الارتداد انخفاضاً ليمحو البعض من مكاسبه المبكرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.