تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-01-2026

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أعاد السعر اختبار مستوى المقاومة المحوري 90,000$، وتمكن بذلك تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أجبر السعر على الارتداد انخفاضاً ليمحو البعض من مكاسبه المبكرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.