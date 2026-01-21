الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-01-2026

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-01-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 21-01-2026 والان مع بالتفاصيل

أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-21 11:18AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عاود سعر البتكوين (BTCUSD) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما أعاد السعر اختبار مستوى المقاومة المحوري 90,000$، وتمكن بذلك تصريف تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، وهو ما أجبر السعر على الارتداد انخفاضاً ليمحو البعض من مكاسبه المبكرة، في ظل سيطرة موجة تصحيحية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

