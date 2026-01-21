تكنولوجيا: تسريب نظارات هواوي الذكية الجديدة بميزة ترجمة فورية مدعومة بالذكاء الاصطناعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد Huawei على ما يبدو لإطلاق جيل جديد من نظاراتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال عام 2026، وذلك بعد نجاح منتجاتها الحالية مثل Smart Glasses 2 التي طُرحت في الصين عام 2025، وقدمت حينها مجموعة من المزايا الذكية أبرزها الترجمة الفورية ودعم الأوامر الصوتية.

وكشف تسريب جديد من المسرب الموثوق Digital Chat Station عبر منصة ويبو أن الشركة تعمل حاليًا على نظارات ذكية جديدة تعمل بنظام HarmonyOS.

ووفقًا للمعلومات المتداولة، ستوفر هذه النظارات أداة ترجمة مدمجة، إلى جانب إمكانية التقاط الصور وتسجيل مقاطع الفيديو، فضلًا عن تسجيل الصوت والاستماع إلى الموسيقى عبر ميكروفون ومكبرات صوت مدمجة. كما أشار المصدر إلى دعم “وظائف جديدة” إضافية دون الخوض في تفاصيلها.

وأشار التسريب أيضًا إلى أن النظارات القادمة ستعتمد على ثلاث بطاريات ليثيوم، مع الحفاظ على تصميم خفيف الوزن. وإلى جانب ذلك، يُتوقع أن تدعم ميزة “التكامل السلس بين المنصات”، ما يعزز تجربة الربط مع أجهزة هواوي الأخرى. كما ستتوفر بثلاثة ألوان هي: الفضي اللامع، والفضي الرمادي، والأسود.

وبحسب Digital Chat Station، قد تكشف هواوي عن هذه النظارات خلال النصف الأول من عام 2026، أي قبل نهاية شهر يونيو. وحتى الآن، لم تؤكد الشركة رسميًا أي تفاصيل تتعلق بهذا المنتج المرتقب.

المصدر