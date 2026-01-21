اخبار السعوديه

وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري

0 نشر
0 تبليغ

  • وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري 1/3
  • وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري 2/3
  • وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري 3/3

تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - بحث سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

الأمير فيصل بن فرحان؛ وزير الخارجية السعودي

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم استقرار المنطقة.

elbashayer 2024 09 16 751402

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية وجمهورية مصر العربية، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

IMG 20260121 WA0017

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا