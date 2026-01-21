تابع الان خبر وزير الخارجية السعودي يبحث مستجدات المنطقة مع نظيره المصري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - بحث سمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية السعودي، مع معالي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، آخر تطورات الأوضاع الإقليمية، إلى جانب عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

وجاء اللقاء على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2026، المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، حيث تبادل الجانبان وجهات النظر حيال أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وبحثا سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة، ويدعم استقرار المنطقة.

وأكد الجانبان خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وحرص قيادتي البلدين على مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.