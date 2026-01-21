أعلنت شركة Strategy، أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين ضمن خزينتها، أنها أضافت 22,305 BTC بمتوسط سعر يقارب 95,284 دولار للعملة، وفق أحدث إفصاح لها.
وبلغت قيمة الصفقة نحو 2.1 مليار دولار.
وأوضحت الشركة أن التمويل جاء من صافي عوائد تم جمعها عبر بيع أسهم عادية وأسهم ممتازة ضمن برنامج الطرح في السوق.
وبعد هذه العملية، ارتفعت حيازة “Strategy” إلى 709,715 بيتكوين بقيمة تقارب 65 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كأكبر “خزينة بيتكوين” على مستوى الشركات.
وفي سياق متصل، تراجعت أسهم “Strategy” بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح.
يُنظر إلى سهم الشركة لدى بعض المستثمرين المؤسسات كوسيلة للحصول على تعرض للبيتكوين بشكل غير مباشر، دون الحاجة إلى الحيازة المباشرة أو إدارة الحفظ.
اقرأ أيضا:
سوق الكريبتو يفقد 250 مليار دولار خلال أيام وسعر البيتكوين يهبط دون 90 ألف دولار
اختراق جديد يكلّف مشروع “Makina Finance” نحو 4.13 مليون دولار في مجمع “Curve”
كانت هذه تفاصيل خبر شركة Strategy تشتري بيتكوين بـ2.1 مليار دولار وترفع حيازتها إلى أكثر من 709 ألف بيتكوين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المشفرين العرب وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.