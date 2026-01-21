شركة Strategy تشتري بيتكوين بـ2.1 مليار دولار وترفع حيازتها إلى أكثر من 709 ألف بيتكوين

أعلنت شركة Strategy، أكبر شركة مدرجة تمتلك بيتكوين ضمن خزينتها، أنها أضافت 22,305 BTC بمتوسط سعر يقارب 95,284 دولار للعملة، وفق أحدث إفصاح لها.

وبلغت قيمة الصفقة نحو 2.1 مليار دولار.

وأوضحت الشركة أن التمويل جاء من صافي عوائد تم جمعها عبر بيع أسهم عادية وأسهم ممتازة ضمن برنامج الطرح في السوق.

وبعد هذه العملية، ارتفعت حيازة “Strategy” إلى 709,715 بيتكوين بقيمة تقارب 65 مليار دولار، ما يعزز مكانتها كأكبر “خزينة بيتكوين” على مستوى الشركات.

وفي سياق متصل، تراجعت أسهم “Strategy” بنحو 5% في تداولات ما قبل الافتتاح.

يُنظر إلى سهم الشركة لدى بعض المستثمرين المؤسسات كوسيلة للحصول على تعرض للبيتكوين بشكل غير مباشر، دون الحاجة إلى الحيازة المباشرة أو إدارة الحفظ.

