تابع الان خبر السعودية تدين هدم مباني الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم مبانٍ تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن رفض المملكة القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني والمؤسسات الإنسانية، محمّلة المجتمع الدولي مسؤولية التحرك العاجل للتصدي لهذه الممارسات، ووضع حد للنهج الإسرائيلي القائم على استهداف منظمات الإغاثة الدولية والمنشآت التابعة لها.

وأكدت المملكة دعمها الكامل لوكالة الأونروا في أداء مهامها الإنسانية والإغاثية تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددة على أهمية حماية المنظمات الإنسانية والعاملين فيها، وضمان سلامة منشآتها، بما يمكّنها من مواصلة تقديم خدماتها الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وجددت المملكة موقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ووقوفها إلى جانب الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني.