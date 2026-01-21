تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع الملابس الشتوية لطلاب غزة حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مبادراته الإغاثية عبر توزيع الملابس الشتوية على طلاب المدارس والمراكز التعليمية شمال قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية الهادفة إلى دعم الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من معاناته الإنسانية.

وتُنفَّذ عمليات التوزيع بواسطة الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، حيث جرى تنظيم الفعاليات بالتزامن مع برامج ترفيهية وتعليمية موجهة للطلاب، بما يسهم في إدخال البهجة إلى نفوسهم ودعمهم نفسيًا في ظل الظروف الصعبة.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا لسلسلة من المشاريع الإنسانية المتواصلة التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، بهدف التخفيف من آثار الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، وتعزيز صمود الأسر الفلسطينية، لا سيما فئة الطلاب والأطفال.

وأكدت الجهود المتواصلة للمركز التزام المملكة بدورها الإنساني تجاه القضايا العادلة، وحرصها على توفير الاحتياجات الأساسية للفئات الأكثر تضررًا، بما يعكس قيم التضامن والتكافل الإنساني.