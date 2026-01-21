تابع الان خبر مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم النازحين في خانيونس بالسلال الغذائية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده الإغاثية من خلال توزيع السلال الغذائية على مخيمات النازحين في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، التي تستهدف التخفيف من تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وتنفّذ الفرق الميدانية التابعة للمركز السعودي للثقافة والتراث، الشريك المنفذ لمركز الملك سلمان للإغاثة في قطاع غزة، عمليات التوزيع وفق آلية دقيقة ومنظمة، تراعي أعداد الأسر داخل المخيمات، وتضمن وصول المساعدات الغذائية إلى أكبر شريحة ممكنة من المتضررين، بما يتناسب مع حجم القوافل الإغاثية المسموح بدخولها.

وأعرب المستفيدون عن عميق شكرهم وامتنانهم للمملكة العربية السعودية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، على هذا الدعم الإنساني المتواصل، مؤكدين أن المساعدات المقدمة لم تقتصر على تلبية الاحتياجات الغذائية فحسب، بل شكّلت رسالة تضامن وأمل خففت من معاناة النزوح، وأسهمت في تعزيز الشعور بالأمان والاستقرار لأسرهم.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للمواقف الإنسانية الراسخة التي تنتهجها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، في مساندة الشعب الفلسطيني الشقيق خلال الأزمات، وتجسيدًا لقيم العطاء والتكافل الإنساني التي تقوم عليها سياستها الإغاثية.