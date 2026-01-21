انت الان تتابع خبر الشيخ حمودي والمالكي: تسريع إكمال الاستحقاقات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات والان مع التفاصيل



بغداد - ياسين صفوان - وبحسب بيان مكتب الشيخ حمودي، اكد الطرفان ان تسريع إكمال الاستحقاقات الدستورية بات ضرورة ملحة لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلاً عما تواجهه المنطقة من تحديات امنية خطيرة،



وشدد الطرفان على أهمية حفظ وحدة الاطار التنسيقي وإدامة الحوارات مع القوى السياسية بروحية وطنية، وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه القضايا المختلفة بما يكفل إدامة حالة الاستقرار في البلد، وانسيابية العملية السياسية.

