فؤاد حسين يبحث مع نظيره الإيراني تداعيات الحرب ويجدد رفض بغداد للتصعيد

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لوزارة الخارجية، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، فؤاد حسين، تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عباس عراقجي، وخلال الاتصال، استعرض الوزير الإيراني تطورات الوضع العسكري في إيران عقب الهجمات الأخيرة".وأكد عراقجي خلال الاتصال، أن بلاده ستواصل الدفاع عن نفسها، مشيراً إلى أن الرد الإيراني سيستهدف القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة في المنطقة، وذلك في إطار ما وصفه بحق الدفاع عن النفس"، موضحاً أن "هذه الهجمات لا تستهدف الدول المعنية، وإنما تقتصر على المواقع العسكرية".

وشدد وزير الخارجية، فؤاد حسين على "موقف العراق الثابت الرافض لتصاعد الأعمال العسكرية"، مؤكدًا أن "الحرب لا يمكن أن تكون وسيلة لحل المشكلات، وأن الحوار والتهدئة يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة".