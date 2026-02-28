انت الان تتابع خبر مسؤول امني رفيع ينقل رسالة اميركية للعراق بعد القصف الايراني والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول في رسالة تلقتها الخليج 365، "نحن منخرطون الآن في صراع مع إيران، وأحرص بشدة على ضمان عدم انجرار العراق إلى هذا القتال".

وأضاف "أطلب من قواتكم بذل قصارى جهدها لمنع الفصائل من استهداف القوات الأمريكية أو الإسرائيلية"، مبينا "اننا أوضحنا جليا أنه إذا تركتنا الفصائل وشأننا، فلن نعتزم القيام بأي عمل عسكري في العراق".

واكد ان "ضمان بقاء الفصائل بعيداً عن هذا الصراع سيمنع أيضاً الجيش الإسرائيلي من التورط في العراق".

