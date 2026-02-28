شكرا لقرائتكم خبر البيئة تطلق أسبوع المياه السعودي الأول أبريل المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تطلق وزارة البيئة والمياه والزراعة أسبوع المياه السعودي الأول في الأسبوع الثاني من شهر إبريل القادم الذي يأتي امتدادا للنسخ السابقة من المنتدى السعودي للمياه ويُعد منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والخبراء والباحثين والقطاع الخاص والجهات المعنية بقطاع المياه من داخل المملكة وخارجها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز الأمن المائي، وترسيخ الإدارة المستدامة للموارد المائية، ودعم البحث العلمي والابتكار في هذا القطاع الحيوي.

وأوضحت الوزارة أن أسبوع المياه السعودي يضم عددًا من الفعاليات المتخصصة، تشمل منتدى المياه العربي، والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، فضلًا عن عروض تفصيلية لإنجازات قطاع المياه في المملكة والقطاعات الوطنية الأخرى.

ويأتي تنظيم أسبوع المياه السعودي امتدادًا للدور الريادي الذي تتطلع إليه المملكة في تطوير منظومة المياه محليًا وإقليميًا ودوليًا، حيث يهدف إلى تعزيز تبادل الخبرات، وبحث التحديات المشتركة، واستعراض الحلول العملية والتقنيات الحديثة، إضافة إلى دعم الشراكات والاستثمارات النوعية في قطاع المياه، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يحظى أسبوع المياه السعودي باهتمام إعلامي واسع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، لما يمثله من أهمية استراتيجية، ولما يطرحه من ملفات حيوية تتعلق بمستقبل المياه، واستدامتها، ودورها في دعم التنمية الشاملة وجودة الحياة.

يشار إلى أن المنتدى العالمي للمياه 2027م المزمع عقده في الرياض يُعد الحدث الأكبر عالميًا في قضايا المياه، ويُعقد بمشاركة واسعة من الدول والمنظمات الدولية والخبراء، ويُنظر إلى الاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه والمنعقد ضمن أسبوع المياه السعودي بوصفه إحدى المحطات المحورية ضمن المسار التحضيري لهذا الحدث العالمي، بما يعكس المكانة المتقدمة للمملكة ودورها المؤثر في قيادة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة التحديات المائية وتعزيز التعاون العالمي في هذا المجال.

للتسجيل أضغط هنا..

