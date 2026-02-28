تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف كاميرا OnePlus 15T ولكنه مخيب الآمال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يكشف تسريب جديد قادم من الصين تفاصيل منظومة الكاميرات الخلفية لهاتف OnePlus 15T المرتقب، والذي يأتي خلفًا لهاتف OnePlus 13T الذي طُرح في أبريل الماضي. ومع ذلك، لا تبدو المعلومات المسربة مُرضية لمن كان ينتظر قفزة حقيقية في قدرات التصوير.

يُشير التقرير إلى اعتماد الهاتف على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل تستخدم مستشعر Lytia 700 بحجم 1/1.56 بوصة من سوني مع دعم التثبيت البصري OIS، إلى جانب كاميرا تيليفوتو بدقة 50 ميجابكسل تعتمد مستشعر ISOCELL JN5 بحجم 1/2.76 بوصة من سامسونج. وهي نفس التوليفة المستخدمة في الجيل السابق تقريبًا.

أما التغيير الوحيد المحتمل، فيتمثل في فتحة عدسة كاميرا التقريب، إذ تنتقل من f/2.0 في 13T إلى f/2.8 في 15T، بينما تبقى فتحة عدسة الكاميرا الرئيسية عند f/1.8 دون أي تعديل. وبذلك، لا يحمل التحديث أي تطوير جوهري على مستوى العتاد الخاص بالتصوير.

في المقابل، تُشير تسريبات سابقة إلى تزويد الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5، مع بطارية تُعد الأكبر في فئته الحجمية.

كذلك يُتوقع أن يأتي بشاشة AMOLED بقياس 6.32 بوصة وبدقة تُعرف باسم 1.5K، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

المصدر