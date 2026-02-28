تكنولوجيا: تلميح تيم كوك لأسبوع كامل من إعلانات أبل الجديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد أبل للإعلان عن مجموعة من المنتجات الجديدة الأسبوع المقبل، وقد انضم تيم كوك إلى حملة التشويق عبر مقطع فيديو قصير يلمّح بوضوح إلى وصول أجهزة MacBook وiPad جديدة.

ومن المنتظر أن تعتمد الشركة، التي تتخذ من كوبرتينو مقرًا لها، على بيانات صحفية للكشف عن الإصدارات المرتقبة، بدلًا من إقامة حدث مباشر. وتشير التوقعات إلى احتمال طرح ما يصل إلى سبعة أجهزة دفعة واحدة.

من بين هذه الأجهزة، يُتوقع أن تكشف أبل عن iPhone 17e، إلى جانب MacBook جديد يعمل بشريحة A18 Pro. كما يُرجّح أن يصل iPad الأساسي بشريحة A18، بالإضافة إلى نسختين جديدتين من iPad Air بقياسي 11 و13 بوصة مزودتين بشريحة Apple M4.

كذلك يُنتظر أن تُحدّث أبل سلسلة MacBook Pro بإصدارين 14 و16 بوصة، يعتمدان على شرائح M5 Pro وM5 Max، ما يعزز أداء الفئة الاحترافية بشكل ملحوظ.

