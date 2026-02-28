اخبار الخليج / اخبار الإمارات

محمد بن راشد: الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة

0 نشر
0 تبليغ

محمد بن راشد: الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «أعلنا في دولة 28 فبراير من كل عام «اليوم الإماراتي للتعليم».. لأننا نُدرك أن التعليم الناجح مفتاح لنجاح التمكين.. والجيل المتعلِّم ضمان لاستمرار المسيرة. كما اعتمدنا مع رئيس الدولة وإخواني الحكام، حفظهم الله، الميثاق الوطني للتعليم في دولة الإمارات.. الذي يُحدِّد السمات التي نريدها.. والمهارات التي نبتغيها لأجيالنا القادمة. وفَّق الله الجميع لخدمة العِلم والتعلُّم وبناء أجيال قادرة على إكمال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة».

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd)
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا