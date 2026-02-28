رئيس الدولة: الإمارات ماضية في طريق الارتقاء بالتعليم باعتباره أساس نهجها التنموي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكّد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن الإمارات ماضية في طريق الارتقاء بالتعليم باعتباره أساس نهجها التنموي.

وقال سموّه عبر حسابه على منصة إكس: «في «اليوم الإماراتي للتعليم» نؤكد أن الإمارات ماضية في طريق الارتقاء بالتعليم باعتباره أساس نهجها التنموي الذي يتمحور حول الإنسان القادر بعلمه ووعيه ومهاراته على الإسهام الفاعل في مسيرتنا التنموية. ويمثِّل «الميثاق الوطني للتعليم» الذي وقّعتُ عليه وإخواني الحكام، في هذه المناسبة، مرجعية وطنية هدفها ترسيخ الهوية الوطنية، وبناء مهارات المستقبل، وتعزيز التكامل بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يضمن استدامة العملية التعليمية واستقرارها ومرونتها، ويحقق أهدافها في مخرجات نوعية تخدم تطلعاتنا وطموحاتنا ورؤيتنا للمستقبل».

