تكنولوجيا: إطلاق Nano Banana 2 من جوجل بقدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا وإبداعًا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تُطلق شركة جوجل اليوم Nano Banana 2، المعروف أيضًا باسم Gemini 3.1 Flash Image، وذلك بعد فترة قصيرة من طرح Gemini 3.1 Pro.

ويحل الإصدار الجديد محل Nano Banana Pro داخل نماذج Fast وThinking وPro في Gemini، في خطوة تهدف إلى توحيد التجربة وتعزيز الأداء.

وفي المقابل، تُبقي جوجل على Nano Banana Pro متاحًا لمشتركي Google AI Pro وUltra لتنفيذ المهام المتخصصة، ويمكن الوصول إليه عبر قائمة النقاط الثلاث.

كذلك، تُوسّع الشركة نطاق Nano Banana 2 ليصل إلى وضع الذكاء الاصطناعي في بحث جوجل، حيث سيتوفر من خلال تطبيق جوجل وعلى متصفحات الهواتف والحواسب.

وتؤكد جوجل أن Nano Banana 2 يجمع بين المعرفة الواسعة وجودة النتائج وقوة الاستدلال التي عُرف بها الإصدار السابق، ولكن بسرعة أعلى بكثير.

كما يتيح تنفيذ تعديلات سريعة ومتتالية، مستفيدًا من معلومات وصور آنية من بحث الويب لتقديم نتائج أكثر دقة عند التعامل مع عناصر أو مواضيع محددة.

وعلاوة على ذلك، يُظهر الإصدار الجديد فهمًا أعمق يمكّنه من إنشاء مخططات معلوماتية، وتحويل الملاحظات إلى رسوم بيانية، وإنتاج تصورات بيانات بشكل أكثر احترافية.

كذلك، يُحسن توليد النصوص داخل الصور بدقة ووضوح، بل ويستطيع ترجمتها وتوطينها بما يتناسب مع السياق.

ومن ناحية الجودة البصرية، يُقلّص Nano Banana 2 الفجوة بين السرعة ودقة التفاصيل، إذ يقدم صورًا فوتوغرافية واقعية بإضاءة نابضة، وخامات أغنى، وتفاصيل أكثر حدة.

كما يستطيع الحفاظ على تشابه يصل إلى خمسة أشخاص في المشهد الواحد، مع الالتزام بدقة تصل إلى 14 عنصرًا ضمن سير عمل واحد، فضلًا عن التقيّد الصارم بالتعليمات المعقدة والتقاط أدق تفاصيل الأفكار المطروحة.

