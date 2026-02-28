تكنولوجيا: (كوبون خصم) مراجعة شاملة لجهاز GEEKOM A6 Mini PC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يستهدف GEEKOM A6 المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة، ويبلغ سعر هذا المنتج حالياً اقل من 1800 ريال سعودي، بالإضافة إلى ذلك تقوم GEEKOM بتقديم رموز خصم بشكل دوري لمساعدة المستخدمين على توفير المزيد.

عندما نتحدث عن أجهزة Mini PC غالبًا ما نتوقع أداءً محدودًا يناسب الأعمال المكتبية الخفيفة فقط، لكن جهاز GEEKOM A6 Mini PC يكسر هذه القاعدة تمامًا. هذا الجهاز الصغير الذي يمكن وضعه خلف الشاشة أو حتى في راحة اليد، يحمل داخله عتادًا يُصنف ضمن الفئة القوية، ما يجعله منافسًا حقيقيًا لأجهزة سطح المكتب التقليدية في كثير من الاستخدامات.

التصميم وجودة التصنيع



يأتي الجهاز بهيكل أنيق باللون الفضي مصنوع من مزيج الألمنيوم والبلاستيك، مع فتحات تهوية موزعة بعناية على الجوانب لضمان تدفق هواء جيد. أبعاده البالغة 112.4 × 112.4 × 37 ملم تجعله شبه غير ملحوظ على المكتب. كما يدعم التثبيت عبر قاعدة VESA المرفقة، مما يسمح بتركيبه خلف الشاشة بسهولة.

من الأمام نجد منفذي USB 3.2 Gen 2 Type-A مع منفذ صوت 3.5 ملم وزر التشغيل، إضافة إلى قارئ بطاقات SD بالحجم الكامل، وهي نقطة مهمة لصناع المحتوى. في الخلف يوفر الجهاز تشكيلة منافذ قوية تشمل USB4 بسرعة 40Gbps، منفذي HDMI 2.0، منفذ LAN بسرعة 2.5Gbps، USB Type-C إضافي يدعم DisplayPort، إلى جانب منافذ USB متعددة لتوصيل الملحقات.

المواصفات الداخلية والأداء

قلب الجهاز هو معالج AMD Ryzen 7 6800H بثماني أنوية وستة عشر مسار معالجة، وهو معالج بقدرة 45 واط موجه للحواسيب المحمولة عالية الأداء. هذا المعالج قادر على التعامل مع تعدد المهام المكثف، البرمجة، تحرير الفيديو، وحتى بعض الأعمال الاحترافية.

على صعيد الرسوميات، يعتمد الجهاز على AMD Radeon 680M المبنية على معمارية RDNA 2، والتي تعتبر من أقوى الرسوميات المدمجة في فئتها. الأداء الرسومي يسمح بتشغيل ألعاب خفيفة ومتوسطة بدقة مناسبة، إضافة إلى تسريع مهام التصميم والمونتاج.

الجهاز مزود بذاكرة 32 جيجابايت DDR5 بتردد 4800 ميجاهرتز تعمل بوضع ثنائي القناة، مع إمكانية الترقية حتى 64 جيجابايت. أما التخزين فيعتمد على وحدة NVMe PCIe 4.0 بسعة 1 تيرابايت، مع وجود منفذ إضافي يدعم SATA عبر محول خاص في حال الرغبة بإضافة قرص 2.5 بوصة.

نتائج الاختبارات

في اختبارات Geekbench 6 حقق الجهاز نتائج قوية سواء في الأداء أحادي النواة أو متعدد الأنوية، ما يعكس قدرته على التعامل مع التطبيقات الحديثة بكفاءة. كما قدم أداءً جيدًا في 3DMark Time Spy بالنسبة لجهاز يعتمد على بطاقة رسومية مدمجة. في الاستخدام الفعلي، التجربة سلسة في تصفح الإنترنت، تشغيل تطبيقات التصميم، العمل على ملفات ضخمة، وحتى تشغيل عدة شاشات في آن واحد.

تجربة الاستخدام والحرارة

رغم الحجم الصغير، استطاعت الشركة تحقيق توازن جيد بين الأداء والحرارة. نظام التبريد الداخلي يحافظ على استقرار الأداء تحت الضغط، دون ضجيج مزعج في الاستخدام اليومي. هذا يجعله مناسبًا للاستخدام المكتبي الطويل أو كجهاز إنتاجي أساسي.

القيمة مقابل السعر

بسعر رسمي يقارب 499 دولار، قد يبدو السعر أعلى من بعض أجهزة Mini PC الأخرى، لكن عند النظر إلى المعالج القوي، سعة الذاكرة الكبيرة، ودعم USB4 وLAN بسرعة 2.5Gbps، يصبح الجهاز صفقة منطقية لمن يحتاج أداءً حقيقيًا في مساحة صغيرة.

الخلاصة

تحت الغطاء، يقدم GEEKOM A6 مزيجًا قويًا من معالج Ryzen 7 6800H ورسوميات Radeon 680M، وهو ما يظهر بوضوح في الأداء الفعلي. إذا كنت تبحث عن Mini PC صغير جدًا لكنه قوي وقادر على إنجاز المهام الثقيلة، فهذا الجهاز يستحق أن يكون في مقدمة اختياراتك.

الإيجابيات

• معالج AMD Ryzen 7 6800H قوي

• رسوميات Radeon 680M مدمجة قوية

• 32GB DDR5 ثنائي القناة

• 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD

• دعم USB4 وقارئ SD

• منفذا USB Type-C مع DisplayPort

الملاحظات:

• يحتاج إلى محول M.2 إلى SATA لاستخدام قرص داخلية 2.5 بوصة.

