تكنولوجيا: علامةHONOR تعزز تكاملها مع أجهزة Mac بفضل مجموعتها الرائدة الجديدة في مؤتمر MWC 2026

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - انطلاقًا من الترقب الكبير لأحدث أجهزتنا الرائدة الثلاثة HONOR Magic V6 وMagicPad 4 وMagicBook Pro 14 نفخر بعرض حلّ رائد في مجال الاتصال بين أنظمة التشغيل المختلفة خلال مؤتمر MWC لعام 2026.

يتيح هذا التكامل لهذه الأجهزة التفاعل بسلاسة غير مسبوقة مع منظومة Apple المتكاملة (iPhone, iPad, and Mac)، مما يُعيد تعريف مفهوم التناغم الحقيقي بين المنصات المختلفة.

أبرز الميزات:

• Magic V6: يدعم نقل الملفات عبر ميزة OneTap مع iPhone وMac. حاليًا، تُعد HONOR العلامة الوحيدة التي توفر نقل الملفات إلى أجهزة Mac عبر OneTap، مما يتيح نقل الصور ومقاطع الفيديو والملفات الأخرى بكفاءة عالية من الهاتف إلى جهاز Mac.



• MagicPad 4: يتيح نقل الصور ومقاطع الفيديو من iPhone إلى جهاز HONOR MagicPad 4. كما يمكن استخدامه كشاشة ممتدة لأجهزة Mac، حيث يمكنك تحرير الفيديو على شاشة MacBook مع معاينة النتيجة النهائية بشكل فوري على الجهاز اللوحي.

• MagicBook Pro 14: بمجرد النقر على HONOR Share، يمكنك نقل الصور والمستندات بسرعة إلى iPhone أو iPad.

لا تُعدّ هواتف HONOR الرائدة الجديدة مجرد أجهزة جديدة، بل هي جسور تربط بين مختلف الأنظمة. ونعتقد أن هذه الرؤية ستكون محل اهتمام كبير لمتابعينكم. *لذلك نسعد بمشاركة الخبر معهم