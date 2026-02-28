تكنولوجيا: سامسونج تطلق شاحنًا مدمجًا جديدًا بقدرة 60 واط لهاتف جالاكسي إس 26 ألترا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قدمت سامسونج شاحنًا سريعًا جديدًا لهاتف جالاكسي إس 26 ألترا. يتميز الشاحن بمنفذ يو إس بي سي واحد يوفر طاقة خرج تصل إلى 60 واط ودعمًا لتقنية الشحن فائق السرعة 2.0، وهو مصمم لتوفير أسرع سرعات شحن لأحدث هواتف جالاكسي إس 26 والأجهزة الأخرى المتوافقة.

كشفت سامسونج عن هواتف جالاكسي إس 26 الجديدة في حدث أنباكد الأخير، وقدمت العديد من الترقيات، بما في ذلك سرعات شحن سلكي أسرع. على وجه التحديد، يدعم هاتف جالاكسي إس 26 ألترا الآن تقنية الشحن فائق السرعة 2.0 بقدرة تصل إلى 60 واط، ارتفاعًا من 45 واط في هاتف جالاكسي إس 25 ألترا. وفي الوقت نفسه، يحتفظ هاتفا جالاكسي إس 26 بلس وجالاكسي إس 26 بنفس سرعات الشحن البالغة 45 واط و25 واط مثل أسلافهما.

وللتوافق مع هذه الترقية، أطلقت سامسونج أيضًا محول طاقة يو إس بي سي جديدًا بقدرة 60 واط مع دعم لتقنية الشحن فائق السرعة 2.0. ووفقًا لسامسونج، يمكن للمحول شحن هاتف جالاكسي إس 26 ألترا فارغ البطارية إلى حوالي 75% في غضون 30 دقيقة تقريبًا. وبعيدًا عن طراز ألترا، يدعم الشاحن أيضًا الشحن فائق السرعة، ومعيار توصيل الطاقة 3.1، وبروتوكول إمداد الطاقة القابل للبرمجة (PPS)، مما يعني أنه لا يزال بإمكانه توفير أقصى سرعات مدعومة لبقية تشكيلة جالاكسي إس 26 وأجهزة جالاكسي القديمة المتوافقة.

ومع ذلك، تم تصنيف الشاحن لسحب طاقة قليلة جدًا عند الخمول، أقل من 0.005 واط، مما يجعله أكثر كفاءة من البدائل القديمة. ويتضمن أيضًا وسائل حماية ضد الشحن الزائد، وارتفاع درجة الحرارة، والدوائر القصيرة للمساعدة في الحفاظ على سلامة الأجهزة المتصلة. المحول نفسه مدمج إلى حد ما، حيث تبلغ أبعاده 46.0 × 64.2 × 28.0 ملم ويزن 104.2 جرامًا، لكن الدبابيس غير قابلة للطي كما هو الحال في العديد من بدائل أنكر ويوجرين.

يتوفر محول طاقة سامسونج بقدرة 60 واط الآن مباشرة من سامسونج وبيست باي. يبلغ سعره 54.99 دولارًا، على الرغم من أن خصم الشراء المبكر يخفضه حاليًا إلى 38.49 دولارًا على موقع سامسونج الإلكتروني. ولا يأتي الشاحن مزودًا بكابل شحن في العلبة.

