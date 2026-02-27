تكنولوجيا: شاومي تطلق تحديثاً جديداً يركز على الكاميرا لهاتف شاومي 17 ألترا مع ميزة كانت حصرية سابقاً لإصدار لايكا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شاومي الآن تحديثات مهمة للكاميرا لهاتف شاومي 17 ألترا. يقدم التحديث الجديد المستند إلى نظام أندرويد 16، والذي يأتي في الوقت الذي يستعد فيه الجهاز للإطلاق عالمياً، تحسينات مختلفة وميزات جديدة، وحتى ميزة كانت حصرية سابقاً للإصدار الخاص “إصدار لايكا”.

توشك شاومي على إطلاق هاتف شاومي 17 ألترا عالمياً. حتى وقت قريب، كان من المتوقع أن يصل الجهاز فقط إلى جانب هاتف شاومي 17. ومع ذلك، أوضحت شاومي الآن أن إصدار لايكا سيتم إطلاقه عالمياً في 28 فبراير، وإن كان ذلك تحت اسم مختلف.

لم تنس الشركة معجبيها الصينيين بعد. في الواقع، قررت شاومي جلب ميزة إلى هاتف شاومي 17 ألترا كانت متوفرة حصرياً في السابق في إصدار لايكا. وكما تظهر لقطة الشاشة أدناه، يحتوي تحديث فبراير 2026 للأول على أكثر من مجرد تصحيح أمني إلزامي. بل إنه يضم أيضاً العديد من التحسينات والميزات الجديدة، والتي يركز الكثير منها على تحسين تجربة الكاميرا.

من ناحية، يقدم نظام هايبر أو إس 3.0.15.0.WPACNXM وضع لايكا الفوري مع تقريب بالنقر بمقدار 1x، وهو وضع كاميرا كان مقصوراً في السابق على إصدار لايكا. ومن ناحية أخرى، يعمل التحديث الجديد أيضاً على تحسين وضع العرض المزدوج من شاومي، ويضيف علامة مائية قياسية إلى وضع 200 ميجابكسل، ويحسن النطاق الديناميكي عند التصوير مع تمكين تقنية دولبي فيجن. لسوء الحظ، يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الميزات ستُطلق مع هاتف شاومي 17 ألترا عالمياً لمنافسة هاتف جالاكسي إس 26 ألترا الجديد.

