الريبل يهبط بأكثر من 3% مسجلاً خسائر أسبوعية

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهدت أسواق الحبوب العالمية تحركات متباينة، حيث ارتفعت أسعار فول الصويا والقمح بينما استقرت أسعار الذرة، وسط مزيج من عمليات جني الأرباح وتوقعات الطلب العالمي على المحاصيل الزراعية.

فول الصويا يرتفع بعد موجة جني أرباح

انتعشت عقود فول الصويا المتداولة في بورصة شيكاغو للسلع بعد موجة جني أرباح في الجلسة السابقة، لتظل بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أشهر، مع استعدادها لتحقيق ارتفاع شهري ثانٍ على التوالي.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولًا بنسبة 0.15% إلى 11.65-1/4 دولار للبوشل، مسجلًا ارتفاعًا إجماليًا بنحو 9.5% خلال فبراير حتى الآن. ويرجع الدعم جزئيًا إلى توقعات الطلب العالمي وتغير أنماط التجارة الزراعية الدولية.

القمح يواصل الصعود والذرة مستقرة

ارتفعت عقود القمح بنسبة 0.39% إلى 5.76-3/4 دولار للبوشل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7.2% خلال الشهر الحالي. كما ظلت عقود الذرة دون تغيير عند 4.43-1/2 دولار للبوشل، لكنها ارتفعت بنحو 3.62% خلال فبراير.

تأثير السياسات التجارية والطاقة الحيوية

تشير مصادر إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضعت خطة تلزم مصافي النفط الكبيرة بتعويض ما لا يقل عن نصف كميات الوقود الحيوي التي تم إعفاؤها سابقًا ضمن برنامج إعفاء المصافي الصغيرة، وهو ما قد يدعم الطلب على المحاصيل الزراعية المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي مثل الذرة وفول الصويا.

تطورات التجارة العالمية والإنتاج الزراعي

من المتوقع أن تزيد البرازيل صادراتها من فول الصويا إلى الصين في 2026، مستفيدة من ضعف الإمدادات الأرجنتينية، رغم المنافسة المتزايدة من المزارعين الأمريكيين، وفقًا لمحللين في شركة هيدجبوينت جلوبال ماركتس.

كما ارتفعت أسعار القمح في بورصة يورونكست بدعم من الطلب على الواردات وتراجع اليورو، ما يجعل الحبوب الأوروبية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.

الطقس والطلب العالمي على الحبوب

في السعودية، طرحت الهيئة العامة للأمن الغذائي مناقصة لشراء 655 ألف طن من القمح، بينما تشير التوقعات إلى أن الهند قد تشهد أحد أكثر أشهر مارس حرارة في تاريخها، ما قد يؤثر سلبًا على إنتاج القمح وبذور اللفت في بعض المناطق الزراعية الرئيسية.

وفي أوكرانيا، ارتفعت شحنات الحبوب إلى موانئ البحر الأسود بنسبة 2% خلال فبراير مقارنة بشهر يناير، لكنها ما زالت أقل من مستويات العام الماضي.

تجارة الحبوب الأمريكية

أكدت وزارة الزراعة الأمريكية صفقات تصدير خاصة بقيمة 178 ألف طن من الذرة إلى اليابان، حيث سيتم شحن 154 ألف طن خلال موسم التسويق 2026/2027، و24 ألف طن خلال موسم 2027/2028.

الآفاق المستقبلية

من المتوقع أن تستمر أسواق الحبوب في التأثر بعوامل الطلب العالمي، والسياسات التجارية، والظروف المناخية، خاصة مع استمرار تقلبات أسواق الطاقة والتجارة الدولية.