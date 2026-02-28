الداو جونز يغلق على انخفاض بأكثر من 500 نقطة ليسجل خسائر أسبوعية

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الجمعة عقب صدور بيانات اقتصادية، وعمقت خسائرها في ظل استمرار المخاوف الجيوسياسية فضلاً عن القلق بشأن الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والبرمجيات.



وأظهرت بيانات يناير أن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس تضخم الجملة، ارتفع بنسبة 0.5% خلال الشهر، مقابل توقعات اقتصاديين استطلعتهم داو جونز بزيادة قدرها 0.3%. والأكثر إثارة للقلق أن القراءة الأساسية للمؤشر، التي تستبعد أسعار الغذاء والطاقة، سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.8%، وهو أعلى بكثير من التوقعات البالغة 0.3%.



هذا، وقد صرح عضو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ستيفن ميران، أمس بأن نمو الوظائف القوي في يناير كان "أمرًا جيدًا جدًا"، لكنه أضاف أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض معدل الفائدة الإجمالي بمقدار نقطة مئوية كاملة (1%) هذا العام، نظرًا لوجود مخاطر لا تزال قائمة على سوق العمل، بينما لم يعد التضخم يمثل مشكلة.



وتم الإعلان عن اتفاق الولايات المتحدة وإيران على تمديد المفاوضات النووية حتى الأسبوع المقبل، لكن المخاوف مستمرة من اندلاع مواجهة عسكرية بين البلدين.



من جانبه، توقع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" استئناف المحادثات اليوم، لكنه أعرب عن عدم رضاه تجاه مسار المفاوضات مع طهران، مشدداً على موقف بلاده الثابت بعدم السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.



وعند إغلاق الجلسة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.1% (ما يعادل 521 نقطة) إلى 48978 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%، لكنه سجل مكاسب شهرية بنسبة 0.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 49253 نقطة وأقل مستوى عند 48678 نقطة.



وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 30 نقطة) إلى 6879 نقطة، وتكبد خسائر أسبوعية بنسبة 0.4% وخسائر شهرية بنسبة 0.8%، وسجل أعلى مستوى عند 6883 نقطة وأقل مستوى عند 6831 نقطة.



وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.9% (ما يعادل 210 نقاط) إلى 22668 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 1% وخسائر شهرية بنسبة 3.4%، في حين بلغ أعلى مستوى عند 22735 نقطة وأقل مستوى عند 22538 نقطة.