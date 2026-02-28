تكنولوجيا: إطلاق منقي مياه جديد من شاومي مزود بصنبور ذكي يعمل باللمس

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شاومي منقي المياه مي هوم ووتر بيوريفاير 2 1200 جي في الصين. تم تصميم هذا الجهاز المنزلي الذكي الجديد للمطبخ، حيث يقوم بتنقية وتوزيع المياه عند الطلب. وتشمل الميزات صنبوراً ذكياً يعمل باللمس مع شاشة مدمجة ومراقبة استهلاك المياه وجودتها عبر التطبيق.

وصل منقي المياه شاومي مي هوم ووتر بيوريفاير 2 1200 جي إلى الصين. يعد هذا أحدث طراز ينضم إلى مجموعة منقيات المياه الذكية للعلامة التجارية، في أعقاب الإصدارات السابقة مثل منقي المياه الفوري الساخن ميجيا 1200 جي ومنقي المياه ميجيا إس 1 1200 جي.

تم تصميم منقي المياه الجديد مي هوم ووتر بيوريفاير 2 من شاومي ليتم تركيبه في حوض المطبخ. وقبل توزيعه، يمر الماء عبر نظام ترشيح ثنائي النواة، يُقال إنه يزيل 145 ملوثاً مختلفاً. خرطوشة فلتر التناضح العكسي (آر أو) قابلة للاستبدال، ومن المفترض أن تدوم لمدة سبع سنوات.

وفقاً لشركة شاومي، فإن معدل التدفق العالي لمنقي المياه مي هوم ووتر بيوريفاير 2 البالغ 3.2 لتر/دقيقة سيسمح لك بملء كوب بالماء العذب في حوالي 2.5 ثانية. يمكن التحكم في مستوى إخراج المياه من خلال الصنبور الذكي الذي يعمل باللمس. هنا، يمكنك أيضاً عرض قيمة المواد الصلبة الذائبة (TDS) للمياه، وهي علامة على الجودة، على الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، بفضل هايبر أو إس كونكت، يمكن للمستخدمين مراقبة استخدام المياه، وقيمة المواد الصلبة الذائبة، واستخدام الفلتر من خلال تطبيق شاومي.

في الصين، يُباع منقي المياه شاومي مي هوم ووتر بيوريفاير 2 1200 جي بسعر 1999 يواناً صينياً، أي حوالي 292 دولاراً. ومن غير الواضح ما إذا كان هذا الطراز سيتم إصداره أو متى في أسواق أخرى مثل أوروبا، حيث تبيع العلامة التجارية بالفعل مجموعة من المنتجات المنزلية الذكية. وتشمل هذه موزع المياه الذكي (الساخن والبارد) المتاح حالياً بسعر 129.99 يورو في متجر شاومي بألمانيا.

