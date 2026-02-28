زلزال في هوليوود… باراماونت تستحوذ على وورنر براذرز بمبلغ خيالي بعد انسحاب نتفليكس

دبي - فريق التحرير: تستعد شركة Paramount للاستحواذ على Warner Bros Discovery في صفقة تُقدّر بنحو ١١١ مليار دولار، بعدما تراجعت Netflix عن عرضها ورفضت رفع قيمته، معتبرةً أن السعر لم يعد مجديًا ماليًا.

وكانت وورنر براذرز قد عرضت نفسها للبيع العام الماضي، وأعلنت أن العرض المُحسَّن من باراماونت يُعدّ “أفضل” من عرض نتفليكس، ما مهّد الطريق أمام حسم معركة استحواذ استمرت لأشهر. وفي ديسمبر الماضي، كانت الشركة قد وافقت مبدئيًا على صفقة مع نتفليكس بقيمة ٨٢ مليار دولار شملت بعض أصولها، قبل أن تدخل باراماونت بعرض منافس رفعت قيمته مؤخرًا بدولار إضافي للسهم الواحد.

الصفقة المحتملة، في حال نيلها الموافقات التنظيمية، قد تعيد رسم خريطة هوليوود، إذ ستحصل باراماونت على استوديوهات وورنر الشهيرة وشبكاتها الإعلامية، بما فيها شبكة CNN، إلى جانب ضم مشتركي منصة HBO Max إلى محفظتها.

لكن المدعي العام لولاية كاليفورنيا، روب بونتا، أكّد أن الصفقة “ليست محسومة”، مشيرًا إلى فتح تحقيق تنظيمي، فيما ستحتاج أيضًا إلى موافقة وزارة العدل الأميركية والجهات الأوروبية المختصة.

وتحظى باراماونت بدعم الملياردير التقني Larry Ellison، ويقودها ابنه ديفيد إليسون. وقد أثار التمويل وعلاقات إليسون بالرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلًا سياسيًا، لا سيما في ظل هجمات ترامب المتكررة على CNN ومطالبته سابقًا ببيعها ضمن أي صفقة تخص وورنر براذرز.

وفي حال إتمام الاستحواذ، ستعزز باراماونت حضورها الإعلامي، الذي يضم أصلًا علامات بارزة مثل Nickelodeon وCBS وComedy Central، ما يجعل الصفقة واحدة من أكبر التحوّلات في صناعة الإعلام الأميركية.