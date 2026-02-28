تجميل وزواج وشائعات… غادة عادل تكشف وتواجه

دبي - فريق التحرير: أقرّت الممثلة المصرية، غادة عادل، بخضوعها لعمليتَين تجميليتَين، مشيرةً إلى أن إحداهما كانت في وجهها وأصبحت معروفة للجمهور.
كما كشفت غادة عن جوانب من حياتها الشخصية والجمالية خلال ظهورها كضحية في حلقة جديدة من برنامج المقالب “رامز ليفل الوحش”، الذي يُعرض على قناة “إم بي سي مصر”.
وعن سر فقدانها الملحوظ للوزن مؤخرًا، أوضحت أنها استخدمت حقن طبية لهذا الغرض. كما نفت الشائعات التي زعمت رفضها زواج ابنتها خوفًا من لقب “جدة”، مؤكدة عدم صحة هذه الأقاويل.
ورغم الأجواء الكوميدية، وضعت غادة عادل حدًا لتدخلات رامز جلال عندما تطرّق إلى خصوصياتها العائلية وعلاقتها بطليقها المنتج مجدي الهواري وزوجته، أو احتمالية زواجها مجددًا، معتبرةً هذه التساؤلات تجاوزًا غير مقبول، ورافضةً الإجابة عنها قائلةً إن ذلك ليس من حقه.
يُذكر أن غادة عادل تنضم بهذا الظهور إلى قائمة طويلة من المشاهير الذين وقعوا في فخ رامز جلال هذا الموسم، ومن أبرزهم: غادة عبد الرازق، هنا الزاهد، أسماء جلال، أحمد سيد زيزو، ماجد المصري وغيرهم.
