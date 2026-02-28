تخريج دارسي الدورة الأساسية لأعمال مكافحة المخدرات لمنسوبي تأمين الجامعات

شهد اللواء شرطة حقوقي د/ محمد أحمد الأمين مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات واللواء شرطة حقوقي / طارق عبد الله محمد علي مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات شهدا تخريج دارسي الدورة الأساسية لأعمال مكافحة المخدرات رقم (1) لمنسوبي الإدارة العامة لتأمين الجامعات بحضور ممثل الإدارة العامة لتدريب ضباط الصف والجنود ومديري الدوائر بالادارة العامة لمكافحة المخدرات وتأتي هذه الخطوة في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين الإدارتين وتنفيذا لمذكرة التعاون التي تم توقيعها موخرا بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في مجال مكافحة المخدرات خصوصا وسط شريحة الشباب والطلاب .

مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أشاد بالإنضباط والرغبة الأكيدة للدارسين طوال فترة الدورة ونشاطهم ومثابرتهم لحضور المحاضرات والبرنامج الأكاديمي المتكامل مؤكدا أن المنهج العلمي الذي تم تقديمه في الدورة يعتبر مدخلا أساسيا لأعمال مكافحة المخدرات مبديا إستعداد الإدارة لإستمرار مثل هذه الأنشطة بما يحقق مبدأ التعاون والشراكة في كل مايخص مكافحة آفة المخدرات .

مدير الإدارة العامة لتأمين الجامعات أشاد بالتزام وجدية الدارسين للإستفادة من البرامج العلمية والتدريبية للدورة مما يؤكد رغبتهم وحرصهم على زيادة المعرفة والإلمام بقضايا المخدرات لتمكينهم من الاضطلاع بدورهم في حماية الشباب والطلاب من خطر المخدرات وآثارها السلبية التي تهدد الأمن والسلم الإجتماعي للمجتمع .

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه في ختام كرنفال التخريج تم توزيع شهادات إجتياز الدورة للدارسين من الضباط وضباط الصف والجنود مع تأكيد مدراء الإدارتين بمواصلة إخضاع منسوبيهم لمزيد من الدورات التخصصية والتدريب في مجالات المكافحة المتنوعة.

المكتب الصحفي للشرطة