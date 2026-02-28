ترامب يعلن الحرب على إيران وهجوم صاروخي يستهدف إسرائيل

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إطلاق “عملية عسكرية واسعة النطاق ضد إيران”، واصفا النظام الإيراني بأنه “جماعة شريرة من القساة والسيئين”.

وقال ترامب في تصريحات صحفية: “بدأنا قبل قليل عملية واسعة النطاق ضد إيران للدفاع عن الشعب الأمريكي والقضاء على التهديدات التي يشكلها النظام الإيراني”.

وأضاف أن “أنشطة نظام إيران الخطرة تعرض الولايات المتحدة وقواتها وقواعدها بالخارج وحلفاءها بأنحاء العالم للخطر”، وأن “النظام الإيراني ظل على مدى الأعوام الـ47 الماضية يردد شعارات مثل الموت لأمريكا”.

واتهم ترامب إيران بشن “حملة دموية لا تنتهي من القتل الجماعي استهدفت الولايات المتحدة وقواتها والأبرياء ببلاد عدة”.

ولم تصدر بعد أي تصريحات من الجانب الإيراني حول هذه التطورات.

وأفادت مراسلة RT بسماع دوي انفجارات عنيفة في سماء منطقة المركز الإسرائيلية بما فيها تل أبيب ومحيطها بعد أنباء عن هجوم صاروخي إيراني، ردا على العملية الأمريكية الإسرائيلية.

وامتدت الهجمات لتشمل مناطق عدة، إذ رصدت محاولات اعتراض صواريخ فوق الضفة الغربية ومنطقة موديعين، فيما سجل اعتراض صواريخ أخرى في سماء حيفا.

وأشارت مراسلتا إلى دوي صافرات إنذار جديدة في إسرائيل الآن عبر تطبيق الجبهة الداخلية وموقع الإنذار في القدس.

وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إطلاق رشقة صواريخ إضافية باتجاه إسرائيل، داعيا السكان إلى الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية والبقاء في الملاجئ والأماكن المحمية حتى صدور إعلان رسمي.

وشدّد المتحدث على ضرورة الامتناع التام عن نشر أو تداول توثيقات أو مواقع الإصابات، مؤكدا أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية تواصل رصد التهديدات واعتراضها بشكل متواصل.

وكانت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد وزعت تعليمات استباقية مباشرة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية، داعية الجمهور إلى التحلي بالمسؤولية والالتزام بالتعليمات، مؤكدة أنها تنقذ الأرواح.

وطالبت قيادة الجبهة الداخلية المواطنين بالدخول إلى المناطق المحمية فور تلقي التحذير والبقاء فيها حتى إشعار آخر، مشيرة إلى أنه لن يسمح بمغادرة المنطقة المحمية إلا بعد تلقي تعليمات صريحة، مع ضرورة الاستمرار في العمل وفقا لتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

هذا وأعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية أن إيران تستعد للانتقام برد ساحق على الهجوم الإسرائيلي، وبدوره توعد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان ابراهيم عزيزي في منشور على منصة اكس: “نهاية هذه الهجمات لم تعد بيدكم”

كان مكتب وزارة الدفاع الإسرائيلية قد أعلن في وقت سابق اليوم شن إسرائيل هجوما استباقيا على إيران لإزالة التهديدات التي تتعرض لها البلاد.

المصدر: RT