الدوحة .. الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبة الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها أثناء السير

أكدت وزارة الداخلية القطرية أن الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من النوافذ أثناء سيرها مخالفة مرورية تعرّض حياتك وحياة الآخرين للخطر.

وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – “الجلوس على أسطح المركبات أو الخروج من نوافذها أثناء السير، يُعد مخالفة صريحة وفقًا للمادة 83 من قانون المرور”.

كما أكدت وزارة الداخلية أنها لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين حفاظاً على الأرواح ولتعزيز السلامة في المجتمع .

ووفق البوابة القانونية القطرية (الميزان) التابعة لوزارة العدل، تنص المادة (83) من قانون المرور على أنه “لا يجوز نقل الركاب في أي مركبة ليس بها أماكن معدة للجلوس أو غير مخصصة لنقل الركاب”.

“كما لا يجوز لأي مركبة أثناء سيرها، أن تحمل على السلم أو المؤخرة أو السقف أي شخص إلا بتصريح مكتوب من السلطة المرخصة”.

“وفي جميع الأحوال لا يجوز استعمال أي مركبة على الطريق، ما لم تكن جميع أجزائها صالحة للاستعمال، وفي حالة مأمونة بحيث لا تشكل خطراً على ركابها أو مستخدمي الطريق”.

وتنص المادة (95) من القانون أنه “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام عدد من المواد منها المادة (83) من قانون المرور”.

