مقتل 8 فلسطينيين بنيران إسرائيلية

ابوظبي - سيف اليزيد - حسن الورفلي (غزة)

قال مسؤولون من قطاع الصحة في غزة إن 5 فلسطينيين قتلوا في غارات إسرائيلية على القطاع أمس.

وذكر مسعفون أن غارة جوية إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين في حي ⁠التفاح بمدينة غزة أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة عدد ​آخر.

وأفاد مسعفون بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين، بعضهم ​في ‌حالات حرجة، في هجوم شنته إسرائيل ⁠بطائرات ​مسيَّرة على نقطتي تفتيش تابعتين للشرطة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفي منطقة أبو حجير شمال غرب مخيم البريج للاجئين في وقت لاحق أمس.

من ناحية ‌أخرى، قال الجيش الإسرائيلي إن «قوات تعمل في جنوب القطاع قتلت مسلحاً شكل تهديداً وشيكاً لها بعد أن عبر ​إلى منطقة داخل القطاع لا تزال تحت سيطرة الجيش».

وقالت وزارة الصحة ​في غزة إن أكثر ‌من ⁠72 ألف ‌شخص، قتلوا بنيران ‌إسرائيلية منذ بدء الحرب، كما ذكرت أن 600 شخص على الأقل قتلوا بنيران إسرائيلية ⁠منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في ​أكتوبر الماضي.